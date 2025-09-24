Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Claudia Cardinale nie żyje. Legenda włoskiego kina miała 87 lat 0

Claudia Cardinale, czyli jedna z największych gwiazd włoskiego kina, zmarła w wieku 87 lat. Jej wkład w historię światowej kinematografii jest niezaprzeczalny.

Wczytywanie... "Lampart"

Informację potwierdził jej agent w rozmowie z agencją AFP. Claudia Cardinale odeszła w Nemours pod Paryżem. Zostawia nam spuściznę wolnej i inspirującej kobiety – zarówno jako artystka, jak i jako człowiek – napisał Laurent Savry w oświadczeniu.

Urodzona w Tunisie w rodzinie sycylijskich emigrantów, Cardinale zadebiutowała w 1958 roku w filmie Goha u boku Omara Sharifa. Jej kariera nabrała tempa po występie w Sprawcach nieznanych Mario Monicellego, a w latach 60. stała się ikoną europejskiego kina.

Publiczność zapamiętała ją między innymi jako księżniczkę Dalah w Różowej Panterze, tajemniczą muzę w Osiem i pół czy wdowę walczącą o przetrwanie na Dzikim Zachodzie w kultowym westernie Pewnego razu na Dzikim Zachodzie Sergio Leone. Grała u boku Alain Delona, Marcella Mastroianniego, Burta Lancastera, Jeana-Paula Belmondo i Petera Sellersa.

Cardinale była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała m.in. Złotego Lwa za całokształt na festiwalu w Wenecji (1993), honorowego Złotego Niedźwiedzia w Berlinie (2002) oraz nagrody David di Donatello. Claudia Cardinale zostawiła po sobie dwoje dzieci i filmową spuściznę, która uczyniła ją symbolem złotej ery włoskiego kina.

Źrodło: Variety