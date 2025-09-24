Zwiastun "Drugiej Furiozy" - Mateusz Damięcki powraca jako Golden 0

Netflix prezentuje kontynuację Furiozy, filmu ukazującego brutalną rzeczywistość gangów z wspaniałą rolą Mateusza Damięckiego w roli Goldena. Wracają starszy znajomi, a walka o władzę będzie jeszcze bardziej zaciekła.

Wczytywanie... kadr z filmu "Furioza"

Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju. Jednak jego niezwykle brutalne rządy, zwracają uwagę nie tylko policji, ale i innych chuligańskich frakcji. Czy imperium Goldena grozi upadek?

Poniżej wspomniany zwiastun:

Drugą Furiozę wyreżyserował Cyprian T. Olencki, który odpowiada także za pierwszy film. Oprócz Damięckiego, który powraca w roli życia, w sequelu występują Szymon Bobrowski, Sebastian Stankiewicz, Łukasz Simlat, Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz-Nathaniel i Wojciech Zieliński.

Druga Furioza, w przeciwieństwie do jedynki, swą premierę będzie miała bezpośrednio w streamingu. Na Netflix trafi 15 października.

Źrodło: Netflix