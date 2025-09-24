Finałowy zwiastun "Wicked: Na dobre" - Glinda i Elphaba muszą zjednoczyć się po raz ostatni 0

Ostatni rozdział tej opowieści zbliża się wielkimi krokami. Zobacz finałowy zwiastun filmu Wicked: Na dobre. To kontynuacja nagradzanej produkcji z 2024 roku, której bohaterkami są Elphaba i Glinda z Krainy Oz.

Po wydarzeniach z Wicked, Elphaba (Cynthia Erivo) jest teraz znana w Oz jako Zła Czarownica z Zachodu. Żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, desperacko próbując ujawnić prawdę, którą wie o Czarodzieju (Jeff Goldblum). Tymczasem Glinda (Ariana Grande) stała się czarującym symbolem dobroci dla całego Oz, mieszkając w pałacu w Szmaragdowym Mieście i rozkoszując się korzyściami płynącymi ze sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda zapewnia mieszkańców, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarodzieja. Gdy wściekły tłum powstaje przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały po raz ostatni się zjednoczyć. Ich niezwykła przyjaźń stanie się osią, od której zależy ich przyszłość. By odmienić siebie i całe Oz na dobre, będą musiały obdarzyć się wzajemnym zaufaniem i empatią.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie znajdują się również Jonathan Bailey, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang, Bronwyn James i Sharon D. Clarke. Za kamerą ponownie stanął Jon M. Chu.

Wicked: Na dobre trafi do polskich kin już 21 listopada.

Pierwszy film, Wicked zdobył 10 nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film. Wygrał w kategoriach: kostiumy i scenografia. Obraz zarobił 750 milionów dolarów na całym świecie. Czy sequelowi uda się powtórzyć jego sukces?

Źrodło: Tylko Hity