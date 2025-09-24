Wizjonerski reżyser Mamoru Hosoda powraca z przejmującą animowaną przygodą - oto zwiastun "Scarlet" 0

Gdy przeszłość woła o zemstę, a przyszłość kusi nadzieją, rodzą się najtrudniejsze wybory. Zobacz zwiastun nowego filmu wizjonerskiego reżysera Mamoru Hosody.

Wczytywanie... "Scarlet"

Nominowany do Oscara Mamoru Hosoda powraca z przejmującą, zakrzywiającą czasoprzestrzeń animowaną przygodą Scarlet – opowieścią o średniowiecznej, dzierżącej miecz księżniczce, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by pomścić śmierć ojca.

Gdy jej misja się nie powodzi, ciężko ranna Scarlet trafia do "Zaświatów", w których spotyka młodego idealistę z naszej teraźniejszości. Chłopak pomaga jej uleczyć rany i pokazuje, że przyszłość może być wolna od goryczy i gniewu. Gdy Scarlet znów zmierzy się z zabójcą ojca, będzie musiała stoczyć swoją najtrudniejszą bitwę. Czy uda jej się przerwać cykl nienawiści i odnaleźć sens życia inny niż zemsta?

Poniżej wspomniany zwiastun:

Scarlet trafi na ekrany polskich kin już 30 stycznia 2026 roku.

Mamoru nominacje do Oscara otrzymał za animację Mirai z 2018 roku. To jednak nie jedyne jego udane dzieło. Na swoim koncie ma on także również dobrze oceniane Wilcze dzieci czy O dziewczynie skaczącej przez czas.

Źrodło: Tylko Hity