Nadchodzi polskie giallo! Zobacz teaser horroru "Martwi przed świtem"

VHS Hell już w najbliższe Halloween zadebiutuje jako dystrybutor filmowy. I nie będą to pojedyncze seanse, ale regularna dystrybucja kinowa w całej Polsce! Do kin trafi najnowszy polski horror Martwi przed świtem. Zobaczcie jak produkcja prezentuje się na teaserze.

Wczytywanie... fragment plakatu

W sercu miasteczka Katusze leży tajemniczy teatr. To w nim Heissenhoff, znany dramaturg postanawia wystawić swoje opus magnum – spektakl sceniczny, który zachwyca i przeraża jak żaden inny. Czwórka aktorów odbywa próby przed nadchodzącą noworoczną premierą. Napięcia w grupie nasilają się, a granica między sztuką a niebezpieczeństwem staje się przerażająco zamazana. Teatr przemienia się w scenę walki o życie i szaleńczą próbę ucieczki przed bezwzględnym mordercą. Pytanie pozostaje otwarte: kto – albo co – zabija?

Poniżej wspomniany materiał wideo:

Martwi przed świtem to krwawy polski slasher inspirowany klasykami horroru ery VHS i włoskim giallo. Mianem giallo określano krwawe kryminały wzorowane po części na tanich powieściach sensacyjnych i filmach Alfreda Hitchcocka. Tajemnica i suspens mieszają się tu z przerysowaną przemocą i szczyptą czarnego humoru.

Na ekranie, obok Bartłomieja Topy w roli mordercy, zobaczymy także młode gwiazdy: Paulinę Zwierz, Adama Machalicę, Monikę Frajczyk, Piotra Nerlewskiego, Sylwię Boroń i Łukasza Szczepanowskiego. Film napisał i wyreżyserował debiutujący Dawid Torrone.

Martwi przed świtem trafią do kin 31 października. W sierpniu tego roku obraz ten miał swoją festiwalową premierę na Octopus Film Festival.

A tak prezentuje się nowy plakat horroru:

Wczytywanie...

Źrodło: VHS Hell