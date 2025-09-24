Premiera "The Savant" wstrzymana - powodem zamach na aktywistę Charliego Kirka 0

Premiera thrillera kryminalnego "The Savant" z Jessicą Chastain została wstrzymana i to na zaledwie kilka dni przed premierą serialu na Apple TV+. Produkcja obecnie nie ma nowej daty debiutu.

Wczytywanie... fragment plakatu

Nie podano oficjalnych powodów takiej decyzji. Przedstawiciele streamera wydali jedynie krótkie oświadczenie w sprawie:

Po dokładnym rozważeniu podjęliśmy decyzję o przełożeniu premiery "The Savant". Dziękujemy za wyrozumiałość i z niecierpliwością czekamy na premierę serii w przyszłości.

Według doniesień amerykańskich mediów prawdopodobnie problemem jest tematyka serialu. Opowiada on o zapobieganiu atakom ekstremistycznym. Produkcja zawiera podobno także takie sceny jak strzelający do ludzi snajper czy zamach bombowy na rządowy budynek. Nietaktem było wypuszczać taki serial na tle ostatnich wydarzeń w USA. Mowa o zabójstwie prawicowego aktywisty Charliego Kirka i strzelaninie w biurach lokalnej stacji telewizyjnej ABC10 w Sacramento.

The Savant swoją premierę miał mieć 26 września. Serial śledzi losy tajnej śledczej działającej pod przykryciem, która infiltruje internetowe grupy nienawiści, starając się powstrzymać krajowych ekstremistów, zanim podejmą działania.

Źrodło: Dark Horizons