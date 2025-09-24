Producent "Lighthouse" bierze na warsztat powieść Stephena Kinga 0

Wczytywanie... kadr z filmu "Lighthouse"

Nowela Rat opublikowana została w 2020 roku w ramach zbioru If It Bleeds. Znalazły się w nim również historie "Mr. Harrigan’s Phone" i "The Life of Chuck", które doczekały się adaptacji filmowych odpowiednio od Netflix – Telefon pana Harrigana i Mike'a Flanagana – Życie Chucka.

Rat opowie o Drew Larsonie, pisarzu przeklętym przez własne ambicje. Każda próba napisania powieści kończyła się katastrofą – chorobą, nieszczęściem lub czymś jeszcze gorszym. Zdeterminowany, by przerwać cykl, Drew wycofuje się do opuszczonej chaty w lasach Maine, przekonany, że tym razem będzie inaczej. Ale gdy gwałtowna burza więzi go w izolacji, ciało Drew słabnie, a jego umysł zaczyna się rozpadać. W uścisku gorączki i szaleństwa pojawia się nieznajomy – niesamowity gość, który obiecuje zbawienie i sukces… za cenę, którą Drew ledwo może pojąć.

Film wyreżyseruje meksykański filmowiec Isaac Ezban na podstawie scenariusza napisanego przez Jeffa Howarda.

Stephen King zawsze był moim ulubionym pisarzem, odkąd jako nastolatek zacząłem czytać horrory i od tego czasu od dawna marzyłem o adaptacji niektórych z jego materiałów… […] Przeczytałem większość jego prac, a "Rat" pozostaje jedną z moich ulubionych historii, jakie kiedykolwiek stworzył… Idealne połączenie — mroczna, intymna, dziwaczna, a nawet humorystyczna i głęboko niepokojąca historia, która zapada Ci pod skórę… […] powiedział Ezban w swoim oświadczeniu.

Źrodło: Deadline