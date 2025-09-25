Chcielibyście moc urzeczywistniania snów? Obejrzycie zwiastun animacji "W krainie snów" 0

Szykujcie się na wspaniałą nocną przygodę. Netflix preentuje pełny zwiastun swojej nowej animacji W krainie snów. Produkcja zabierze widzów do wymyślonej krainy, gdzie czekają zarówno piękne sny, jak i koszmary.

Animacja podąża za Stevie i jej bratem Elliotem, którzy wyruszają w podróż po surrealistycznej krainie własnych marzeń sennych. Jeśli rodzeństwo wytrzyma sarkastyczną wypchaną żyrafę, zombi-śniadaniowe jedzenie i królową koszmarów, Piaskun (jeśli go odnajdą) może sprawić, że najpiękniejszy z ich snów stanie się rzeczywistością. Rodzeństwo pragnie mieć idealną rodzinę.

Jako skrajne przeciwieństwa, rodzeństwo musi wspólnie stawić czoła absurdowi ich wspólnej podświadomości. Po drodze odkrywają, że dopóki mają siebie nawzajem, mogą stawić czoła wszystkiemu — nawet swojemu najgorszemu koszmarowi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Głosu bohaterom w wersji angielskiej użyczają Jolie Hoang-Rappaport jako Stevie, Elias Janssen jako Elliot, Craig Robinson, Simu Liu, Djalili jako Piaskun, Gia Carides i Cristin Milioti. Ta magiczna opowieść to debiut fabularny scenarzysty i reżysera Alexa Woo. Współreżyserem i współscenarzystą jest Erik Benson.

Premiera animacji W krainie snów już 14 listopada, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix