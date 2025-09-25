Czy uda się uratować Stany Zjednoczone? Zwiastun pełnego akcji filmu "Dom pełen dynamitu" 0

Netflix udostępnił pierwszy oficjalny zwiastun politycznego thrillera Dom pełen dynamitu. Czy władzom USA uda się odkryć kto stoi za atakiem na kraj?

kadr z filmu "Dom pełen dynamitu"

Kiedy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wystrzelony w kierunku Stanów Zjednoczonych, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć kto stoi za tym atakiem i ustalić plan działania.

Zwiastun podkreśla wysiłki Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, który próbuje poradzić sobie z wiadomościami o nadchodzącym ataku nuklearnym na Stany Zjednoczone.

Dom pełen dynamitu wyreżyserowała Kathryn Bigelow na podstawie scenariusza napisanego przez Noah Oppenheima. Bigelow zebrała w swoim filmie iście gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee i Jason Clarke. W rolach głównych występują również Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O'Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen i Kaitlyn Dever.

Dom pełen dynamitu po krótkim wyświetlaniu w wybranych kinach trafi na platformę Netflix 24 października.

