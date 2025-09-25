Widowiskowa i zapierająca dech nowa zapowiedź filmu "Avatar: Ogień i popiół" 0

Zadebiutował drugi zwiastun chyba najbardziej oczekiwanego filmu tego roku – trzeciej części "Avatara", wielkiego widowiska w reżyserii Jamesa Camerona. Zobaczcie jak prezentuje się Avatar: Ogień i popiół.

kadr z filmu "Avatar: Ogień i popiół"

W trzecim filmie poznajemy zupełnie nowy klan zamieszkujący wulkaniczne obszary Pandory — Lud Popiołu (Ash Clan). Zwiastun ukazuje monumentalne pejzaże skąpane w ogniu, wybuchach i dymie — kontrastujące z dotychczas znanymi błękitami i wodnymi przestrzeniami z Avatar: Istota wody i piękną zielenią z pierwszego Avatara.

Na Jake’a i jego rodzinę na Pandorze czeka kolejne niebezpieczeństwo. Nadal pogrążeni w żałobie po śmierci Neteyama, spotykają na swojej drodze nowe plemię Na’vi – Lud Popiołu. Dowodzeni przez Varanga sprzymierzyli się oni z nikczemnym pułkownikiem Milesem Quaritchem, co oznacza dla Jake’a i jego klanu zmierzenie się z największym jak dotąd zagrożeniem.

Do swoich ról powracają m.in. Sam Worthington jako Jake Sully, Zoe Saldaña jako Neytiri, a także Sigourney Weaver, Stephen Lang oraz Kate Winslet.

Avatar: Ogień i popiół trafi na kinowe ekrany 19 grudnia.

Pierwszy Avatar z 2009 roku był przełomem w historii kina — zdobył trzy Oscary i zarobił blisko 3 miliardy dolarów. Kontynuacja, Avatar: Istota wody z 2022 roku, była równie wielkim sukcesem, osiągając ponad 2,3 miliarda dolarów w światowym box office.

Źrodło: ComingSoon