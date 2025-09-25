Pierwszy zwiastun "Greenland 2: Migration" - Gerard Butler powraca w kontynuacji katastroficznej produkcji 0

Po pięciu latach od premiery udanego katastroficznego filmu Greenland w reżyserii Rica Romana Waugha, Liosngate prezentuje zwiastun oczekiwanego sequela – Greenland 2: Migration.

kadr z filmu "Greenland 2: Migration"

Produkcja filmu zakończyła się w lipcu 2024 roku. Do kin sequel trafi 9 stycznia 2026 roku. Gerard Butler i Morena Baccarin ponownie wcielają się w swoje role.

W zwiastunie filmu widzimy jak rodzina Garrity zostaje zmuszona do opuszczenia swojego bunkra, aby znaleźć nowe miejsce do życia. Łatwiej jednak to powiedzieć niż zrobić, ponieważ odbudowa zniszczonej planety szybko okazuje się być bardzo trudnym zadaniem.

Będzie o tym, kto przeżył i jak odbudowuje Ziemię, gdy wszystko zostało całkowicie spalone. To piękny sposób, aby zamknąć historię rodziny Garrity i pokazać, dokąd zmierzają. To co, nazywasz to sequelem? Tak, ale dla mnie to raczej ostatni rozdział tego, co ta historia ma do powiedzenia powiedział Waugh w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów.

Waugh powrócił za kamerę, a w obsadzie filmu znaleźli się również Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg i William Abadie. Autorami scenariusza są Mitchell LaFortune i Chris Sparling.

Źrodło: Lionsgate, ComingSoon