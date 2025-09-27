Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Błękitny szlak" dowcipna opowieść o drodze do wolności w kinach w listopadzie 0

Najnowszy film Gabriela Mascaro to ironiczna i dowcipna opowieść o drodze do wolności i szczęścia. Umiejscawiając akcję w dystopijnym świecie, reżyser eksploruje temat ageizmu i dyskryminacji osób starszych, który łączy z wyrazistym politycznym komentarzem. Film zdobył między innymi Grand Prix Jury na ostatnim festiwalu w Berlinie.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w Brazylii. 77-letnia Tereza przez całe życie mieszkała i ciężko pracowała w małym miasteczku w Amazonii. Pewnego dnia otrzymuje oficjalny rządowy nakaz przeniesienia się do kolonii dla seniorów. W to odizolowane miejsce, pod pozorem dobrych intencji i troski, trafiają osoby starsze, by spędzić tam ostatnie lata swojego życia.

Tak naprawdę wspomniane zarządzenie służy temu, by wykluczyć osoby starsze z funkcjonowania w społeczeństwie i podnieść produktywność młodszych pokoleń. Tereza, nie chcąc podporządkować się nieludzkim nakazom, odnajduje w sobie nieznane jej samej pokłady odwagi i niezaleźności. Wyrusza w niezwykłą, transformującą podróż przez dopływy Amazonki, która zaprowadzi ją w zupełnie nowe miejsce w jej życiu.

BŁĘKITNY SZLAK W KINACH OD 21 LISTOPADA 2025.

Źrodło: Aurora Films