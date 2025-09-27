"The Social Reckoning" Aarona Sorkina już z datą premiery 0
Sony Pictures oficjalnie potwierdziło to, o czym plotkowano od miesięcy. Aaron Sorkin nakręci sequel kultowego The Social Network. Film nosi tytuł The Social Reckoning i trafi do kin 9 października 2026 roku.
Obsada filmu prezentuje się wybornie. Jeremy Strong wcieli się w Marka Zuckerberga, Mikey Madison zagra sygnalistkę Frances Haugen, a Jeremy Allen White sportretuje dziennikarza "Wall Street Journal" Jeffa Horowitza. Do ekipy dołączył też Bill Burr, na razie w tajemniczej roli.
Scenariusz Sorkina oparty jest na serii artykułów "The Facebook Files" z 2021 roku, które ujawniły, że Meta (jeszcze wtedy Facebook) doskonale wiedziała, jak szkodliwe skutki mają jej działania – od wpływu na zdrowie psychiczne nastolatków, przez destabilizację w krajach rozwijających się, aż po manipulację globalnym obiegiem informacji. Innymi słowy, sequel przenosi nas z garażowego startupu prosto w mroczne korytarze big techu.
Tym razem za kamerą stanie sam Sorkin, laureat Oscara za scenariusz oryginału. Tym samym zastąpi on na stołku reżyserskim Davida Finchera.
Przypomnijmy – The Social Reckoning trafi do kin 9 października 2026 roku.
Źrodło: Variety
