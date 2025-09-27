Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Social Reckoning" Aarona Sorkina już z datą premiery 0

Sony Pictures oficjalnie potwierdziło to, o czym plotkowano od miesięcy. Aaron Sorkin nakręci sequel kultowego The Social Network. Film nosi tytuł The Social Reckoning i trafi do kin 9 października 2026 roku.

Obsada filmu prezentuje się wybornie. Jeremy Strong wcieli się w Marka Zuckerberga, Mikey Madison zagra sygnalistkę Frances Haugen, a Jeremy Allen White sportretuje dziennikarza "Wall Street Journal" Jeffa Horowitza. Do ekipy dołączył też Bill Burr, na razie w tajemniczej roli.

Scenariusz Sorkina oparty jest na serii artykułów "The Facebook Files" z 2021 roku, które ujawniły, że Meta (jeszcze wtedy Facebook) doskonale wiedziała, jak szkodliwe skutki mają jej działania – od wpływu na zdrowie psychiczne nastolatków, przez destabilizację w krajach rozwijających się, aż po manipulację globalnym obiegiem informacji. Innymi słowy, sequel przenosi nas z garażowego startupu prosto w mroczne korytarze big techu.

Tym razem za kamerą stanie sam Sorkin, laureat Oscara za scenariusz oryginału. Tym samym zastąpi on na stołku reżyserskim Davida Finchera.

