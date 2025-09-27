Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Millie Bobby Brown wykona perfekcyjny skok! Gwiazda "Stranger Things" zagra olimpijską gimnastyczkę

Millie Bobby Brown, czyli gwiazda Stranger Things jest na finiszu negocjacji, aby zagrać legendarną gimnastyczkę Kerri Strug w nowym filmie Gii Coppoli zatytułowanym "Perfect".

Projekt, do którego scenariusz pisze Ronnie Sandahl (autor scenariusza do świetnego dramatu sportowego Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem), ma trafić pod skrzydła Netfliksa. To właśnie ta platforma prowadzi rozmowy o przejęciu dystrybucji. Millie Bobby Brown wystąpi tu nie tylko w roli głównej, ale też producentki, obok Nika Bowera i Thomasa Benskiego. Zdjęcia ruszą wiosną przyszłego roku.

Kim była Kerri Strug? Członkini słynnej amerykańskiej drużyny "Magnificent Seven" na igrzyskach w Atlancie w 1996 roku. To ona, mimo poważnej kontuzji kostki, wykonała perfekcyjny skok, który przypieczętował złoty medal dla USA. Ikoniczny moment, czyli Strug ląduje, publika szaleje, a trener musi wynieść ją z maty, bo noga odmawia posłuszeństwa, przeszedł do annałów sportowej historii i Igrzysk Olimpijskich.

Poniżej możecie obejrzeć ikoniczny skok Strug:

Źrodło: Deadline