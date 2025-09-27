Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Znany wrestler dołącza do obsady rebootu "Nieśmiertelnego" 0

Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło kolejne głośne nazwisko w obsadzie długo wyczekiwanego rebootu Nieśmiertelnego. Do ekipy dołącza gwiazda WWE.

Drew McIntyre, bo właśnie o nim mowa, wcieli się w Angusa MacLeoda – brata Connora, granego przez Henry'ego Cavilla.

Lista nazwisk robi się coraz bardziej imponująca. W filmie zobaczymy również Russella Crowe'a, Dave'a Bautistę, Marisę Abelę, Karen Gillan, Djimona Hounsou i Maxa Zhanga. Scenariusz napisał Michael Finch, a całość reżyseruje Chad Stahelski – specjalista od widowiskowej akcji i choreografii walk.

Nieśmiertelny z 1986 roku stał się klasykiem kina fantasy, opowiadającym o odwiecznej walce nieśmiertelnych wojowników, której losy rozgrywały się zarówno w przeszłości, jak i we współczesności. Film doczekał się sequeli, serialu i rzeszy wiernych fanów.

Nowa wersja jest już rozwijana przez prawie dekadę, a sam Henry Cavill przygotowuje się do roli od miesięcy. Plan zdjęciowy miał ruszyć jeszcze tej jesieni, ale kontuzja aktora opóźniła start produkcji do początku 2026 roku.

Źrodło: Deadline