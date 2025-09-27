Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Opowiadanie "Szczur" Stephena Kinga trafi na ekrany kin. Za film odpowiada producent "Lighthouse" 0

Jay Van Hoy, czyli producent horrorów Lighthouse i Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii, szykuje kolejną ekranizację Stephena Kinga.

Na warsztat trafiła nowela "Szczur" z 2020 roku, która jest częścią zbioru opowiadań w Polsce dostępnego pod tytułem "Jest krew". To właśnie z niej wcześniej powstały już takie filmy, jak Telefon pana Harrigana oraz Życie Chucka.

Historia skupia się na Drew Larsonie, pisarzu z wielkimi ambicjami i jeszcze większym pechem. Każda próba napisania powieści kończyła się dla niego katastrofą – chorobą, nieszczęściem, a czasem czymś gorszym. W akcie desperacji bohater zaszywa się w odludnej chacie w lasach Maine. Gdy potężna burza odcina go od świata, a gorączka i obłęd przejmują kontrolę, w jego życiu pojawia się tajemniczy nieznajomy. Obiecuje sukces i spełnienie marzeń, ale jak to u Kinga bywa, cena jest przerażająco wysoka.

Scenariusz napisze Jeff Howard, a reżyserią zajmie się meksykański filmowiec Isaac Ezban. Producentami oprócz Van Hoya będą także Fernando Ferro i Paul Perez.

Jak widać adaptacje prozy Kinga są cały czas na topie wśrod hollywoodzkich tworców. Atualnie w kinach można oglądać Wielki marsz, zbierający bardzo dobre recenzje.

