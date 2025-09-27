"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - przecieki o głównym złoczyńcy i zwrocie fabuły 0

Spider-Man: Całkiem nowy dzień zapowiada się na film wypełniony postaciami po brzegi. Peter Parker (Tom Holland) ma mierzyć się nie tylko z Punisherem (Jon Bernthal) i Hulkiem (Mark Ruffalo), ale też ze Scorpionem, Tombstonem i Boomerangiem. A to nie koniec rewelacji!

Najciekawsze doniesienia pochodzą od Johna Rochy, który jako pierwszy informował o udziale Franka Castle’a i Bruce’a Bannera w filmie. Teraz zdradził, że głównym przeciwnikiem Spider-Mana będzie kobieta o zdolnościach zmiennokształtnych. Tożsamość aktorki została już wybrana, choć na razie pozostaje tajemnicą. I teraz oczywiście zaczynają się spekulacje. Czy chodzi o żeńską wersję Kameleona? A może o Shathrę – mroczną istotę z pajęczego uniwersum, która w komiksach zmieniała się w kobietę o imieniu Sharon Keller i miała obsesję na punkcie pożarcia Spider-Mana?

Mimo wszystko na ten moment uważa się, że Punisher i Hulk będą głównymi przeciwnikami, z którymi Spidey stoczy najcięższe boje. Dodatkowo fabuła stanie się bardziej "przyziemna i mroczna", gdy Peter zobaczy, że MJ (Zendaya) ma nowego chłopaka. Rzekomo to właśnie ta osobista rana sprawi, że bohater zacznie się załamywać i podejmować niebezpieczne decyzje.

Obsada jest imponująca, bowiem oprócz wspomnianych Hollanda, Bernthala, Zendayi i Ruffalo zobaczymy Sadie Sink (być może jako wspomnianą zmiennokształtną), Michaela Mando, Tramella Tillmana, Marvina Jonesa III i Lizę Colón-Zayas.

Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton, a scenariusz napisali sprawdzeni w MCU Chris McKenna i Erik Sommers.

Premiera widowiska Spider-Man: Całkiem nowy dzień zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Źrodło: comicbookmovie.com