LEGO + Pokémon = marzenie fanów spełnione. Wycieki zdradzają szczegóły pierwszej fali zestawów 0

LEGO i Pokémon łączą siły w 2026 roku. Najnowsze przecieki ujawniają, że w ciągu roku zadebiutuje aż 20 zestawów (plus 8 promocyjnych BrickHeadz), a całość rozpocznie się od gigantycznego kompletu dla kolekcjonerów.

Wczytywanie...

Według informacji od "Brick Tap", pierwszy zestaw (#72153) pojawi się 27 lutego 2026 roku w sprzedaży dla LEGO Insiders, a od 1 marca dla wszystkich. Cena? 650 dolarów. Liczba elementów? 6 838. Zawartość? Bulbasaur, Squirtle i Charmander w formie dużych, budowalnych modeli. Tym samym będzie to cała pierwsza trójka starterów z Kanto w jednym, monumentalnym secie, skierowanym głównie do dorosłych i kolekcjonerów.

To jednak dopiero początek. W planach na 2026 znajdują się trzy fale premier – w lutym, latem i drugiej połowie roku. Pierwsza skupi się na modelach kolekcjonerskich, ale już letnie zestawy wprowadzą interaktywne "smart bricks" znane z serii LEGO Super Mario. Dzięki nim Pokémony będą mogły "walczyć", łączyć się z aplikacją mobilną, wydawać dźwięki i wyświetlać animacje. Według przecieku, Pikachu ma mieć ogon z elementem Smart Play.

Wyciek potwierdził też dwa mniejsze zestawy: #72151 – 587 elementów, cena 59,99 dolarów oraz #72152 – 2 052 elementy, cena 199,99 dolarów. Oba mają być także przeznaczone raczej dla dorosłych fanów i kolekcjonerów klocków LEGO.

Oto teaser zapowiadający wspólną kooperację LEGO i Pokémon:

Źrodło: animemojo.com / Brick Tap