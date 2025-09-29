Św. Mikołaj superbohaterem! Zobacz zwiastun animacji "Mikołaj i ekipa". 0

W tym roku Święta będą bardziej niż super! To wszystko za sprawą Świętego Mikołaja, któremu wydaje się, że stał się superbohaterem i przez to narobi sobie więcej kłopotów niż gwiazdek na niebie. Zobacz zwiastun animowanej świątecznej komedii Mikołaj i ekipa, która rozbawi małych i dużych nie tylko na Mikołajki.

Wczytywanie... kadr z animacji "Mikołaj i ekipa"

Święty Mikołaj marzy o ekscytujących przygodach wykraczających daleko poza „zwyczajne” rozdawanie prezentów na latających saniach w wigilijną noc. Pewnego dnia, w wyniku nagłego uderzenia w głowę, wszystko mu się miesza i zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem, który musi stawić czoła licznym przygodom. I tak, na cztery dni przed Bożym Narodzeniem nagle znika. W ślad za nim udają się elf Leo i 11-letnia dziewczynka o imieniu Billie, którzy spotykają na swojej drodze nikczemnego właściciela fabryki zabawek. Złoczyńca chce za wszelką cenę skończyć z darmowym rozdawaniem prezentów na Święta i zamierza zniszczyć warsztat Świętego Mikołaja na Biegunie Północnym. Boże Narodzenie jest w wielkim niebezpieczeństwie! Czy Mikołaj zdąży odzyskać pamięć i wspólnie z elfem oraz dziewczynką dadzą radę powstrzymać zabawkowego złoczyńcę? Czasu jest już mało, a Pierwsza Gwiazdka tuż tuż!

Za reżyserię tej kanadyjsko-hiszpańskiej animacji odpowiada Steve Majaury i Andrea Sebastián. Scenariusz napisali Phil Ivanusic, Sylvie Bélanger i Francois Trudel. Nad warstwą wizualną produkcji czuwali twórcy, którzy pracowali przy międzynarodowych hitach: Mała Syrenka i Strażnicy Galaktyki. Volume 3. Film miał premierę podczas Katalońskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Sitges w 2024 roku i był nominowany do hiszpańskich nagród filmowych Goya.

Mikołaj i ekipa trafi do polskich kin już 5 grudnia.

Źrodło: Kino Świat