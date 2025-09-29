Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "13 dni do wakacji" 0

Kino Helios zaprasza na kolejny seans w ramach projektu Kultura Dostępna. Dzięki niemu szerokie grono odbiorców może zapoznać się w najwyższym kinowym standardzie z polską sztuką filmową korzystając z niezwykle atrakcyjnej ceny biletu.

Wczytywanie... kadr z filmu "13 dni do wakacji"

Już 2 października w kinach Helios w całej Polsce o godzinie 18:00 zaprezentowany zostanie polski slasher 13 dni do wakacji.

Wyobraź sobie: piątkowa impreza, przyjaciele, dom pełen śmiechu… a potem nagle – tragedia. Maskowany napastnik przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi zatrzaskują się, okna zamurowują – a ludzie, którzy właśnie chcieli odpocząć, stają się więźniami własnego domu.

Za kamerą stanął Bartosz M. Kowalski, który w tym filmie posuwa swój styl dalej – odważnie miesza elementy gatunkowe z komentarzem społecznym o technologii, zagrożeniach i iluzji bezpieczeństwa. Na swoim koncie ma on już kilka filmów należących do gatunku horroru, gatunku który w polskim kinie jeszcze raczkuje. Są to m.in. Cisza nocna, Ostatnia wieczerza czy obie części W lesie dziś nie zaśnie nikt.

W 13 dni do wakacji występują m.in. Katarzyna Gałązka, Antoni Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa i Olga Rayska.

Obraz ten pokazywany był na Fantastic Fest 2025 w Austin. Bartosz M. Kowalski otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera w Konkursie Głównym. To wielki sukces dla polaka i polskiego horroru.

Źrodło: Narodowe Centrum Kultury