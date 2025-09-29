"Nawiedzony biznes" z odnowieniem na 2. sezon 0

Netflix zamówił drugi sezon serialu animowanego dla dorosłych Nawiedzony biznes, którego autorem jest scenarzysta Ricka i Morty'ego Matt Roller pełniący również funkcję showrunnera i producenta wykonawczego.

Streamer decyzję o kontynuacji podjął zaledwie nieco ponad tydzień po debiucie dziesięcioodcinkowego pierwszego sezonu. Serial trafił na listę 10 najlepszych anglojęzycznych seriali Netflix na całym świecie w weekend otwarcia, gromadząc 1,8 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni.

Samotna matka z dwójką nastoletnich dzieci wprowadza się do odziedziczonego po bracie hotelu, który postanawia za wszelką cenę poprowadzić. Pomaga jej w tym duch jej zmarłego brata, jeden z nielicznych poczciwych duchów. Reszta mieszkańców hotelu to uciążliwe zjawy na czele z Abaddonem, tysiącletnim demonem uwięzionym w ciele chłopca.

Studiem animacji odpowiedzialnym za Nawiedzony biznes jest Titmouse.

Źrodło: Dark Horizons