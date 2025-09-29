Finalny zwiastun animacji "Zwierzogród 2" - poznajcie dalsze losy Judy i Nicka 0

Disney przedstawia ostatni przed kinowym debiutem zwiastun animacji Zwierzogród 2. Po prawie dekadzie powrócimy do miasteczka zamieszkanego wyłączenie przez zwierzęta.

Wczytywanie... kadr z animacji "Zwierzogród 2"

Nick zakończył właśnie naukę w akademii policyjnej i razem z Judy rozpoczynają misję pod przykrywką. Muszą zbadać intrygującą tajemnicę i dostać się w otoczenie poszukiwanego kryminalisty, węża imieniem Gary. Nie wiedzą jednak, że on i inne tutejsze Gady skrywają mroczną przeszłość Zwierzogrodu. To śledztwo będzie też ich wielkim testem lojalności.

Pierwszy film zarobił ponad 1 miliard dolarów w światowym box office i został dobrze przyjęty przez krytyków. Autorem scenariusza i reżyserem Zwierzogrodu 2 jest Jared Bush, a współreżyserem jest Byron Howard. Yvett Merino jest producentką filmu.

W oryginale głosu głównym bohaterom użyczają Ginnifer Goodwin jako Judy, Jason Bateman jako Nick, Ke Huy Quan jako Gary De’Snake, Fortune Feimster jako bóbr Nibbles, Quinta Brunson jako dr Fuzzby i Shakira jako Gazella, gwiazda muzyki pop.

Zwierzogród 2 wejdzie do kin, również polskich już 26 listopada.

Przypominamy fabułę pierwszego filmu:

Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie przez zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś – czy to największym z lwów, czy może malutką ryjówką. Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie marzenia spełniają się od razu… Gdy do miasta przybywa ambitna policjantka Judy Hopps, szybko przekonuje się, że jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowej policji, nie będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragniony awans). Na jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick Wilde. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany i szczwany Nick

Źrodło: Disney