Przejmujący i pełen humoru film o samopoznaniu - oto zwiastun "Jay Kelly". W głównej roli George Clooney 0

Netflix prezentuje zwiastun dramatu Jay Kelly, nowego filmu nominowanego do Oscara Noaha Baumbacha. Obraz ten po tegorocznym wyświetlaniu na różnych festiwalach okrzyknięty został arcydziełem.

Wczytywanie... kadr z filmu "Jay Kelly"

Jay Kelly opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (w tej roli George Clooney) oraz jego oddanego menedżera Rona (Adam Sandler), którzy wyruszają w szaloną i – ku ich zaskoczeniu — szeroko otwierającą im oczy podróż po Europie. Po drodze obaj mężczyźni muszą skonfrontować się z wyborami, jakich dokonali, relacjami, jakie nawiązali z bliskimi, oraz dziedzictwem, jakie po sobie zostawią.

Jak Kelly wyrusza w podróż ku samopoznaniu, konfrotnując się z przeszłością i teraźniejszością. To przejmujący i pełen humoru film, osadzony gdzieś pomiędzy żalem a chwałą.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę dramatu uzupełniają Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig i Isla Fisher. Baumbach i Emily Mortimer napisali scenariusz.

Jay Kelly na platformie Netflix zadebiutuje już 5 grudnia.

Źrodło: Netflix