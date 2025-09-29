Przejmujący i pełen humoru film o samopoznaniu - oto zwiastun "Jay Kelly". W głównej roli George Clooney 0
Netflix prezentuje zwiastun dramatu Jay Kelly, nowego filmu nominowanego do Oscara Noaha Baumbacha. Obraz ten po tegorocznym wyświetlaniu na różnych festiwalach okrzyknięty został arcydziełem.
Jay Kelly opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (w tej roli George Clooney) oraz jego oddanego menedżera Rona (Adam Sandler), którzy wyruszają w szaloną i – ku ich zaskoczeniu — szeroko otwierającą im oczy podróż po Europie. Po drodze obaj mężczyźni muszą skonfrontować się z wyborami, jakich dokonali, relacjami, jakie nawiązali z bliskimi, oraz dziedzictwem, jakie po sobie zostawią.
Jak Kelly wyrusza w podróż ku samopoznaniu, konfrotnując się z przeszłością i teraźniejszością. To przejmujący i pełen humoru film, osadzony gdzieś pomiędzy żalem a chwałą.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Obsadę dramatu uzupełniają Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig i Isla Fisher. Baumbach i Emily Mortimer napisali scenariusz.
Jay Kelly na platformie Netflix zadebiutuje już 5 grudnia.
Źrodło: Netflix
