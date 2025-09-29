Hollywood ma swoją pierwszą gwiazdę AI 0

Wygląda na to, że era aktora AI nadeszła szybciej niż się tego spodziewaliśmy. Założycielka i dyrektor generalna studia Particle6, Eline Van Der Velden w ten weekend na Festiwalu Filmowym w Zurychu zdradziła plan firmy AI Xicoia, który zakłada stworzenie aktorów i aktorek AI wykorzystywanych do występów w produkcjach filmowych i telewizyjnych, grach wideo, podcastach, YouTube i innych interakcjach z widzami.

Pierwszą postacią w portfolio AI Xicoia jest Tilly Norwood, aktorka wygenerowana przez AI, która ma już konta na jak TikTok, Instagram czy YouTube, gdzie zbiera pokaźne grono obserwujących. Lilly wystąpiła też w reklamie studia Particle6.

Firma opracowuje obecnie portfolio ponad trzech tuzinów emocjonalnie inteligentnych osobowości AI – każda z "kompletną historią, odrębnymi głosami, ewoluującymi łukami narracyjnymi i w pełni zrealizowanymi osobowościami".

Co ciekawe, a może przerażające, Lilly Norwood zainteresowane są agencje aktorskie… Obecnie jak mówi Velden prowadzone są rozmowy z kilkoma agentami. W ciągu kilku miesięcy dowiemy się, która agencja będzie reprezentować aktorkę AI.

Co o tym sądzicie? Czy to początek końca prawdziwego kina i realnych aktorów i aktorek?

