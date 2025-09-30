Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Simpsons Movie 2" dostaje oficjalnie zielone światło 0

20th Century Studios potwierdziło, że sequel filmu Simpsonowie – Wersja kinowa trafi do kin 23 lipca 2027 roku. Nie jest to data przypadkowa, bowiem film zadebiutuje dokładnie w 20. rocznicę premiery oryginału.

Kulisy tej decyzji są niemal tak ciekawe jak sam film. Według branżowych źródeł, studio miało od dawna kusić Jamesa L. Brooksa, współtwórcę Simpsonów, aby w zamian za zgodę na realizację jego nowego projektu "Ella McCay", wreszcie zgodził się na kontynuację kinowej przygody żółtej rodzinki.

Simpsonowie – Wersja kinowa z 2007 roku był globalnym sukcesem. Film animowany zarobił 536 milionów dolarów i zebrał świetne recenzje, głównie dlatego, że do pracy powróciła część scenarzystów z tzw. "złotej ery" serialu (sezony 1–8). To właśnie oni odpowiadali za błyskotliwe połączenie satyry, emocji i inteligentnego humoru, które dziś uchodzi za niepodważalny klasyk telewizji.

Przypomnijmy, że Fox niedawno wystartował z 37. sezonem serialu. Fani od lat narzekają na spadek jakości, powtarzalne gagi i celebryckie cameo. Dlatego w przypadku sequela kluczowe pytanie brzmi – czy ponownie uda się wskrzesić ducha dawnych Simpsonów?

Źrodło: Deadline