Serwis SkyShowtime właśnie zaprezentował zwiastun nowego serialu oryginalnego Glina. Nowy rozdział. W krótkim wideo uchylającym rąbka tajemnicy z pracy legendarnych "zabójców" nie zdradzono zbyt wiele szczegółów, ale jego atmosfera od razu wrzuca widza w mroczny świat warszawskiego półświatka, z którym funkcjonariuszom przyjedzie się zmierzyć.

W kontynuacji kultowego serialu kryminalnego ponownie w rolach policjantów z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji wystąpią Maciej Stuhr jako Artur Banaś i Jacek Braciak jako Jóźwiak. Do ich doświadczonego zespołu dołączy aspirant Tamara Rudnik, w którą wciela się Nela Maciejewska.

W produkcji, obok odtwórców głównych ról, zobaczymy plejadę polskich artystów, wśród których są m.in. Agnieszka Pilaszewska, Anna Cieślak czy Mariusz Bonaszewski. Pojawią się również nowe postacie, w które wcielą się m.in. Adrianna Biedrzyńska, Jacek Bursztynowicz, Renata Dancewicz, Jerzy Fedorowicz, Piotr Deskur, Weronika Książkiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Musiał, Agnieszka Podsiadlik, Joanna Sydor oraz Piotr Stramowski.

Glina. Nowy rozdział to kolejna polska produkcja SkyShowtime obok dramatu obyczajowego Warszawianka, kryminału Śleboda i thrillera na podstawie powieści Remigiusza Mroza Langer. W tym roku swoją premierę będzie mieć także pierwszy polski dokument SkyShowtime Krychowiak: krok od szczytu.

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka – aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.

