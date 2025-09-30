Obsypani nagrodami "Ministranci" - oto plakat zwycięzcy 50. FPFF w Gdyni 0

Film Ministranci w reżyserii Piotra Domalewskiego zdobył serca widzów i jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja została nagrodzona aż ośmioma wyróżnieniami, w tym Grand Prix festiwalu – Złotymi Lwami dla Najlepszego Filmu. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy plakat wyczekiwanego filmu.

Do rąk twórców powędrowały także nagrody za Najlepszy Scenariusz, Najlepszy Montaż, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura – Nagrodę Australijskich Dystrybutorów Filmowych, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz Nagrodę Radia Gdańsk "Złoty Klakier" dla najdłużej oklaskiwanego filmu festiwalu. Ministranci otrzymali również Nagrodę Publiczności.

Ta historia chodziła mi po głowie od dawna. Sam byłem ministrantem przez 12 lat i zawsze czułem się z tą tematyką mocno związany – zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie. Chciałem zrobić nie tyle film o samym środowisku ministrantów, ile o społeczności skupionej wokół Kościoła. Interesowało mnie, jak współczesna młodzież stara się odnaleźć w świecie i zasadach ustalonych przez starsze pokolenia. Bohaterowie próbują zrozumieć reguły rządzące ich rzeczywistością, ale odkrywają, że choć wszyscy o tych zasadach mówią, niewielu naprawdę ich przestrzega. To, moim zdaniem, jedno z największych odkryć dorosłości – i jednocześnie jej największe rozczarowanie.

mówi Piotr Domalewski, autor scenariusza i reżyser

Ministranci to opowieść o grupie nastolatków, którzy – sfrustrowani obojętnością dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości – postanawiają wdrożyć własny plan moralnej odnowy. Uzbrojeni w bunt i idealizm, zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać prawdę o swoich sąsiadach. Zamiast peleryn noszą komże, a ich misja balansuje na cienkiej granicy między dobrem a złem.

Film w odważny i pełen emocji sposób stawia pytania o autorytety, duchowość i odpowiedzialność, ale też o siłę przyjaźni i młodzieńczego buntu.

Premiera już 21 listopada.

