Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple prezentuje zwiastun nowego serialu detektywistycznego "Down Cemetery Road" 0

Apple prezentuje zwiastun nowego serialu detektywistycznego "Down Cemetery Road” z "person-link" data-id="101" href="https://fdb.pl/osoba/101-emma-thompson-i">Emmą Thompson i Ruth Wilson w rolach głównych. Premiera zaplanowana jest na środę, 29 października.

Wczytywanie...

Serial powstał na podstawie powieści "Down Cemetery Road" autorstwa Micka Herrona, laureata nagrody CWA Diamond Dagger, i pochodzi z cyklu "Zöe Boehm."

W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.

W obsadzie znaleźli się laureat nagrody BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, nominowany do nagrody Emmy Tom Goodman-Hill, laureat BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, nominowany do nagrody SAG Adam Godley, a także Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun i Aiysha Hart.

Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV+ dwoma odcinkami w środę, 29 października. Kolejne będą emitowane co środę, aż do 10 grudnia.

Źrodło: Apple TV+