Apple prezentuje zwiastun nowego serialu detektywistycznego "Down Cemetery Road” z "person-link" data-id="101" href="https://fdb.pl/osoba/101-emma-thompson-i">Emmą Thompson i Ruth Wilson w rolach głównych. Premiera zaplanowana jest na środę, 29 października.
Serial powstał na podstawie powieści "Down Cemetery Road" autorstwa Micka Herrona, laureata nagrody CWA Diamond Dagger, i pochodzi z cyklu "Zöe Boehm."
W spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu. Z miejsca tragedii znika dziewczynka, która mieszkała tam wraz z rodziną. Sąsiadka, Sarah (Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej dziewczynki i prosi o pomoc prywatną detektyw Zoë (Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.
W obsadzie znaleźli się laureat nagrody BAFTA Adeel Akhtar, Nathan Stewart-Jarrett, nominowany do nagrody Emmy Tom Goodman-Hill, laureat BAFTA Darren Boyd, Tom Riley, nominowany do nagrody SAG Adam Godley, a także Sinead Matthews, Ken Nwosu, Fehinti Balogun i Aiysha Hart.
Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV+ dwoma odcinkami w środę, 29 października. Kolejne będą emitowane co środę, aż do 10 grudnia.
Źrodło: Apple TV+
