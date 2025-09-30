Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"W innym świecie" - włoska komedia roku w kinach w grudniu. Zobaczcie zwiastun! 0

Film wyreżyserowany przez Riccarda Milaniego uznany został przez włoskich krytyków filmowych za komedię roku. Lekki i zabawny ton łączy się tu z dużym szacunkiem dla instytucji edukacyjnych i nauczycieli, odpowiedzialnych za to, by wychowywać kolejne pokolenia.

Przed nauczycielem szkoły podstawowej Michele Cortese zdaje się otwierać nowe życie. Po 35 latach nauczania w miejskiej dżungli, przeprowadza się ze stolicy Włoch do odległej sielskiej wioski Rupe w Parku Narodowym Abruzji. Przydział do pracy w Instytucie im. Cesidio Gentile jest spełnieniem jego marzeń.

Ma nadzieję, że w tym spokojnym miejscu uda mu się znaleźć szczęście i odzyskać wiarę w wartość zawodu nauczyciela. Jednak życie w górach, i to w środku zimy, jest bardziej wymagające, niż mógł sądzić. Powoli pokonuje swe wielkomiejskie przyzwyczajenia i zżywa się z – początkowo podśmiewającymi się z niego – mieszkańcami wioski.

W INNYM ŚWIECIE W KINACH OD 5 GRUDNIA 2025 ROKU!

Oto zwiastun:

Źrodło: Aurora Films