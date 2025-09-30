Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

A24 zgarnia "Hotel Hotel Hotel Hotel". Jest to nowy film reżysera "Together" 0

Studio A24 wygrało licytację o prawa do nowego projektu Michaela Shanksa – "Hotel Hotel Hotel Hotel". To najnowszy film twórcy Together, który tym razem przygotowuje surrealistyczny thriller science fiction.

Scenariusz, który znalazł się na prestiżowej Black List w 2021 roku, wyreżyseruje i wyprodukuje sam Michael Shanks. Głównym bohaterem opowieści jest mężczyzna, który budzi się uwięziony w tajemniczym hotelowym pokoju. Jego jedyną szansą na ucieczkę jest… współpraca z samym sobą.

Na razie nie ujawniono obsady ani dalszych szczegółów fabuły, ale projekt już teraz określany jest jako thriller zakręcony i zmieniający percepcję. Można bezpiecznie zakładać, że "Hotel Hotel Hotel Hotel" ma ambicję wejść w nurt nietypowych thrillerów psychologicznych, które są znakiem firmowym A24.

Shanks zdobył rozgłos dzięki Together, swojemu pełnometrażowemu debiutowi – groteskowej komedii body-horror, która była jednym z hitów tegorocznego Sundance. Film zgarnął świetne recenzje i trafił pod skrzydła Neonu, a następnie zarobił 32 miliony dolarów na świecie.

Źrodło: World of Reel