Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wielki Marty" testowany w prawie trzygodzinnej wersji 0

Josh Safdie szykuje swój solowy projekt dla A24, a jak wiadomo, stawka jest ogromna. Wielki Marty to najdroższy film w historii studia, z budżetem szacowanym na 90 milionów dolarów. Premiera planowana jest na Boże Narodzenie, co jasno pokazuje, że A24 liczy na mocny oscarowy akcent.

Wczytywanie...

Jak donoszą źródła, w testowym pokazie, który odbył się miesiąc temu, widzowie zobaczyli wersję trwającą niemal trzy godziny. To sygnał, że Safdie mierzy w film epicki, a nie kolejną klaustrofobiczną jazdę w stylu Nieoszlifowane diamenty czy Good Time. Co ciekawe już teraz mówi się, że Wielki Marty pominie festiwale, a w branży krążą plotki o możliwym tajnym pokazie podczas New York Film Festival. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale rozmowy w tej sprawie miały miejsce.

Wielki Marty osadzono w roku 1953. Bohaterem jest mistrz ping-ponga – fikcyjna postać inspirowana legendarnym Marty’m Reismanem. Co ciekawe, scenariusz autorstwa Safdiego i Ronalda Bronsteina przewiduje… około 240 ról mówionych. Brzmi jak żart, ale potwierdził to sam operator filmu, Darius Khondji.

Obsada prezentuje się wybornie – Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Tyler The Creator, Abel Ferrara, Penn Jillette, Kevin O'Leary, Sandra Bernhard.

W Polsce film wejdzie do kin 30 stycznia 2026 roku.

Źrodło: World of Reel