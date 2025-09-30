Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Glen Powell i Michael B. Jordan mogą zagrać w nowym "Miami Vice" 0

Universal Pictures przygotowuje nową wersję Policjantów z Miami i według doniesień Glen Powell i Michael B. Jordan są na wczesnym etapie rozmów, aby wcielić się w kultowych detektywów Jamesa "Sonny’ego" Crocketta i Ricardo "Rico" Tubbsa.

Wczytywanie...

Za kamerą stanie Joseph Kosinski, który już pracował z Glenem Powellem przy Top Gun: Maverick. Scenariusz najpierw pisał Eric Warren Singer, a następnie przejął go Dan Gilroy – autor Nightcrawlera i współtwórca Andora. Produkcją zajmie się Dylan Clark.

Co myślicie o tym, aby to właśnie Glen Powell i Michael B. Jordan zagrali Jamesa "Sonny’ego" Crocketta i Ricardo "Rico" Tubbsa?

Nowy film ma opierać się na klimacie pierwszego sezonu i pilota kultowego serialu z lat 80., skupiając się na blasku i zepsuciu Miami tamtego okresu. Zdjęcia rozpoczną się w przyszłym roku, a całość zostanie nakręcona w formacie IMAX.

Premiera planowana jest na 6 sierpnia 2027 roku.

Źrodło: Variety