Mniej Pingwina w kontynuacji "Batmana" 0
Nie będzie to dobra informacja dla fanów serialu o ikonicznym przeciwniku Mrocznego Rycerza. Colin Farrell, czyli niezapomniany Pingwin z The Batman Matta Reevesa oraz serialu, który możemy oglądać na HBO Max, zdradził, że w nadchodzącym sequelu będzie go jeszcze mniej niż poprzednio.
Mam jeszcze mniejszą rolę niż w pierwszym filmie. Ale to mi odpowiada… – przyznał Colin Farrell w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Choć aktor pojawił się w oryginale tylko na kilka minut, jego charakteryzacja i rola odbiły się szerokim echem, doprowadzając do powstania spin-offowego serialu Pingwin dla HBO Maxa.
Nie mogę zdradzić szczegółów. Ale to jest głębsze, straszniejsze, stawka jest większa. Jestem naprawdę podekscytowany.
Zdjęcia do The Batman Part II rozpoczną się 1 stycznia w Wielkiej Brytanii, a sam Reeves ponownie ma postawić na mroczniejszy i bardziej psychologiczny wymiar historii Mrocznego Rycerza. Warner Bros. liczy, że film powtórzy sukces pierwszej części z 2022 roku, która zebrała świetne recenzje i zarobiła ponad 770 mln dolarów na świecie.
Premiera The Batman Part II 1 października 2027.
Źrodło: The Hollywood Reporter
