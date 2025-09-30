Mniej Pingwina w kontynuacji "Batmana" 0

Nie będzie to dobra informacja dla fanów serialu o ikonicznym przeciwniku Mrocznego Rycerza. Colin Farrell, czyli niezapomniany Pingwin z The Batman Matta Reevesa oraz serialu, który możemy oglądać na HBO Max, zdradził, że w nadchodzącym sequelu będzie go jeszcze mniej niż poprzednio.

Mam jeszcze mniejszą rolę niż w pierwszym filmie. Ale to mi odpowiada… – przyznał Colin Farrell w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Choć aktor pojawił się w oryginale tylko na kilka minut, jego charakteryzacja i rola odbiły się szerokim echem, doprowadzając do powstania spin-offowego serialu Pingwin dla HBO Maxa.

Nie mogę zdradzić szczegółów. Ale to jest głębsze, straszniejsze, stawka jest większa. Jestem naprawdę podekscytowany.

dodał aktor

Zdjęcia do The Batman Part II rozpoczną się 1 stycznia w Wielkiej Brytanii, a sam Reeves ponownie ma postawić na mroczniejszy i bardziej psychologiczny wymiar historii Mrocznego Rycerza. Warner Bros. liczy, że film powtórzy sukces pierwszej części z 2022 roku, która zebrała świetne recenzje i zarobiła ponad 770 mln dolarów na świecie.

Premiera The Batman Part II 1 października 2027.

Źrodło: The Hollywood Reporter