Donald Trump ponownie grozi cłem na filmy spoza USA 0

Donald Trump, po raz kolejny zapowiedział wprowadzenie 100-procentowego cła na wszystkie filmy produkowane poza Stanami Zjednoczonymi.

"Prawdziwy ból" - przykład hollywoodzkiego filmu kręconego w Polsce

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump już w maju twierdził, że chce spotkać się z hollywoodzkimi decydentami i rozpocząć proces wdrażania tej opłaty, argumentując, że amerykańska branża filmowa umiera w bardzo szybkim tempie. Teraz, w najnowszym wpisie na swojej platformie Truth Social, powtórzył te plany, dodając:

Nasz przemysł filmowy został skradziony przez inne kraje, to jak zabieranie dziecku cukierka. Kalifornia, ze swoim słabym i niekompetentnym gubernatorem, została szczególnie mocno dotknięta.

Zdaniem Trumpa cło ma rozwiązać problem tak zwanego "runaway productions", czyli sytuacji, gdy hollywoodzkie filmy realizowane są w Kanadzie, Europie czy Azji ze względu na niższe koszty. Trump twierdzi, że Kalifornia straciła na tym najwięcej, a nowy podatek ma być lekarstwem na "długoletni, niekończący się problem."

Na razie nie wiadomo, kiedy cło miałoby wejść w życie, czy objęłoby także filmy dystrybuowane na platformach streamingowych (np. Netflix), czy tylko premiery kinowe oraz nie ustalono w jaki sposób miałoby być naliczane.

Krytycy podkreślają, że plan uderzyłby także w samą branżę amerykańską, która od lat intensywnie korzysta z kanadyjskich ekip, studiów i infrastruktury. Przedstawiciel Kanadyjskiej Izby Handlowej ostrzegł, że taki ruch "osłabi obie gospodarki i zagrozi tysiącom miejsc pracy klasy średniej".

Źrodło: BBC