"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" - zwiastun filmowej adaptacji światowego bestsellera Emily Henry 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun komedii romantycznej Ludzie, których spotykamy na wakacjach. To filmowa adaptacja światowego bestsellera Emily Henry.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

Każdego lata przez niemal dekadę wyluzowana Poppy i introwertyczny Alex ruszali razem na wakacyjną przygodę. Coś się jednak popsuło i na długie dziesięć lat przestali się do siebie odzywać. Teraz jednak spotykają się na wspólnym wyjeździe, podczas którego będą wreszcie musieli uzewnętrznić ukrywane uczucia. Czy tych dwoje może połączyć coś prawdziwego i romantycznego?

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Emily Bader jako Poppy i Tom Blyth jako Alex. Obsadę uzupełniają Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon i Alan Ruck. Reżyserem filmu jest Brett Haley, który napisał scenariusz Yulin Kuang. Producentami są Marty Bowen, Wyck Godfrey i Isaac Klausner.

Haley na swoim koncie ma już kilka całkiem dobrze ocenianych produkcji komediowych. Wśród tych bardziej znanych wymienić można Głośne bicie serc, Wszystkie jasne miejsca oraz Prawie jak gwiazda rocka.

Premiera romantycznej komedii Ludzie, których spotykamy na wakacjach już 9 stycznia 2026 roku, tylko na Netflix.

Źrodło: Netflix