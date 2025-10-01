Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Mangold podpisał kontrakt na wyłączność z Paramount Pictures 0

Paramount Pictures podpisało właśnie kontrakt na wyłączność z Jamesem Mangoldem – pięciokrotnie nominowanym do Oscara twórcą takich filmów jak Logan: Wolverine czy Le Mans ‘66. Na jej mocy reżyser i producent będzie rozwijał, reżyserował oraz produkował projekty kinowe dla studia należącego do Skydance.

James Mangold i Joaquin Phoenix - "Spacer po linie"

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie High Side, czyli nowy film Mangolda z Timothée Chalametem, który Paramount zdobyło w zaciętej wojnie ofert. Projekt oparty jest na nieopublikowanym jeszcze opowiadaniu Jaimego Oliveiry (on sam pracuje nad scenariuszem) i opowie historię byłego zawodnika MotoGP. Producentami będą m.in. Peter Chernin, David Ready oraz sam James Mangold za sprawą swojej firmy Turnpike Films.

James Mangold to jeden z najbardziej utalentowanych filmowców naszych czasów. Nie możemy być bardziej podekscytowani, że dołącza do rodziny Paramount – zaczynając od "High Side" i wielu kolejnych wspólnych projektów.

powiedzieli współszefowie studia Josh Greenstein i Dana Goldberg

Ogromnie cieszę się na tę współpracę. Entuzjazm Paramount wobec kina na dużym ekranie i pasja, z jaką przyjęli moje pomysły na kolejne projekty, są naprawdę inspirujące.

podkreślił sam reżyser

Oprócz kontraktu z Mangoldem, w ostatnich miesiącach Paramount podpisało czteroletnią wyłączną umowę z braćmi Dufferami (Stranger Things), dogadali realizację aktorskiego filmu na podstawie serii "Call of Duty", zakupili scenariusz komedii "Bald Eagles" oraz powołali nowy label gatunkowy z producentami Zniknięć.

James Mangold to twórca o imponującym dorobku. Od Przerwanej lekcji muzyki, przez Spacer po linie i 3:10 do Yumy, aż po nominowane do Oscara Logan: Wolverine i Le Mans ‘66. W tym roku sam reżyser doczekał się nominacji do nagrody Akademii za Kompletnie nieznanego.

Źrodło: Deadline