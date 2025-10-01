Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jeremy Irons złoczyńcą w nowym "Nieśmiertelnym" 1

Jeremy Irons, laureat Oscara, Emmy i Tony, wcieli się w jednego z antagonistów widowiska Nieśmiertelny, gdzie główną rolę tytułowego wojownika Connora MacLeoda gra Henry Cavill.

Wczytywanie...

Film reżyseruje Chad Stahelski (John Wick), a w imponującej obsadzie znaleźli się już m.in. Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Max Zhang i wrestler Drew McIntyre.

Cavill jako MacLeod odkrywa, że jest nieśmiertelnym wojownikiem, który musi stawić czoła innym podobnym sobie, aż pozostanie tylko jeden, jak głosi kultowa kwestia z oryginału z 1986 roku. Crowe zagra mentora Ramireza, Bautista wcieli się w legendarnego Kurgena, Gillan wystąpi jako ludzka żona MacLeoda, a Abela jako jego współczesna ukochana.

Jeremy Irons otrzyma rolę lidera tajemniczego zakonu The Watchers, którzy obserwują nieśmiertelnych i postrzegają ich jako zagrożenie dla ludzkości.

Scenariusz napisał Michael Finch (John Wick 4), a wśród producentów są Scott Stuber, Neal H. Moritz oraz sam Stahelski. Film powstaje pod szyldem United Artists i ma trafić na ekrany kinowe. Produkcja miała ruszyć jesienią 2025 roku, ale kontuzja Cavilla podczas przygotowań przesunęła start zdjęć na początek 2026.

Źrodło: The Hollywood Reporter