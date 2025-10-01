Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Quentin Dupieux kręci "Full Phil" z Kristen Stewart i Woody’m Harrelsonem 0

Francuski mistrz absurdalnego kinowego surrealizmu Quentin Dupieux nie zwalnia tempa. W ciągu ostatnich czterech lat nakręcił aż sześć filmów, a teraz startuje z kolejnym i to z najbardziej gwiazdorską obsadą w swojej karierze.

Jego nowy projekt zatytułowany "Full Phil" już jest w produkcji, a na ekranie zobaczymy Kristen Stewart, Woody’ego Harrelsona, Emmę Mackey oraz komika Tima Heideckera. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Dupieux nakręci film wyłącznie po angielsku, co może otworzyć mu jeszcze szerszą drogę na międzynarodowe festiwale i rynek.

Na razie szczegóły fabuły owiane są tajemnicą, ale znając autora takich filmów, jak Mordercza opona, Deerskin czy Yannick, można spodziewać się czegoś na pograniczu groteski, absurdu i błyskotliwego komentarza społecznego.

Nie jest wykluczone, że "Full Phil" zadebiutuje już w Cannes 2026.

Źrodło: World of Reel