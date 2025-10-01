Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kleber Mendonça Filho szykuje film w realiach Brazylii lat 30. - możliwy powrót Wagnera Moury 0

Brazylijski reżyser Kleber Mendonça Filho, ujawnił w rozmowie z "Vulture", że jego kolejny projekt zabierze widzów do rodzinnego Recife w latach 30. XX wieku.

Wczytywanie... Wagner Moura - "Tajny agent"

Jak przyznaje autor Aquariusa i Bacurau, pomysł kiełkuje w nim od pół roku i do pisania scenariusza zabierze się dopiero w przyszłym roku. Kleber Mendonça Filho podkreśla, że nowa historia wyrasta wprost z jego ostatniego dokumentu Portrety duchów z 2023 roku, będącego hołdem dla miasta, w którym dorastał.

Nieoficjalnie spekuluje się, że w projekcie może ponownie wystąpić Wagner Moura. Aktor dał już do zrozumienia, że chciałby kontynuować współpracę z Filho po głośnym sukcesie tegorocznego filmu noszącego tytuł – Tajny agent. Ten polityczny thriller osadzony w realiach schyłku brazylijskiej dyktatury wojskowej przyniósł im obu triumf w Cannes. Tajny agent zdobył nagrody za reżyserię i dla najlepszego aktora oraz może pochwalić się znakomitymi recenzjami na festiwalach w Toronto i Telluride.

W Polsce dystrybutorem filmu Tajny agent jest Gutek Film. Niestety na razie nie została ogłoszona data premiery w kinach.

