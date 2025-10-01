Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix publikuje zwiastun filmu "Frankenstein" w reżyserii Guillermo del Toro 0

Guillermo del Toro kreuje potwora. Tuż po zdobyciu trzeciej statuetki Oscara, znany ze swojego niesamowitego stylu, scenarzysta i reżyser spełnia swoje marzenie: tworzy własną adaptację ukochanej gotyckiej powieści Mary Shelley "Frankenstein", czyli współczesny Prometeusz. Netflix prezentuje zwiastun filmu!

Wczytywanie...

Guillermo del Toro pracuje nad adaptacją historii Frankensteina od ponad dziesięciu lat. Efekt trwającej całą jego karierę fascynacji powieścią w końcu ujrzy światło dzienne. Jeśli tworzenie filmu przypomina składanie ciała, to del Toro jest jego sercem, a potwornie utalentowana obsada staje się rękami i nogami.

Oto zwiastun:

Oprócz Oscara Isaaca w roli Victora Frankensteina na ekranie zobaczymy Jacoba Elordiego wcielającego się w istotę powołaną do życia przez naukowca. Pierwsze jego zdjęcie w pełnej kreacji jest już dostępne.

Wczytywanie...

W Netflixie Frankensteina obejrzymy już 7 listopada 2025.

Źrodło: Netflix