Skarsgard i Melling w queerowej komedii romantycznej od A24 zatytułowanej "Pillion" 0

A24 wypuściło pierwszy zwiastun filmu Pillion, czyli ekscentrycznej brytyjskiej komedii romantycznej, w której główne role grają Harry Melling i Alexander Skarsgård.

Film oparto na powieści "Box Hill" Adama Mars-Jonesa z 2020 roku. Harry Melling wciela się w Colina – nieśmiałego, młodego geja, który wplątuje się w relację BDSM z Rayem (Alexander Skarsgård), charyzmatycznym i niezwykle przystojnym przywódcą queerowego gangu motocyklistów. Początkowo Colin staje się czymś w rodzaju pupila Raya, jednak szybko zaczyna pragnąć bardziej tradycyjnego związku, co prowadzi do napięć.

Na ekranie zobaczymy także Douglasa Hodge'a, Lesley Sharp, Anthony'ego Welsha, Mirandę Bell, Billy'ego Kinga oraz Jake'a Shearsa, frontmana zespołu muzycznego Scissor Sisters.

Za kamerą stanął Harry Lighton, a scenariusz współtworzył sam autor książki. Pillion miał swoją światową premierę w Cannes, gdzie zgarnął nagrodę Un Certain Regard za najlepszy scenariusz oraz Palm Dog. A24 nie ujawniło jeszcze daty premiery.

Poniżej możecie rzucić okiem na zwiastun oraz dwa plakaty promujące film:

Źrodło: A24