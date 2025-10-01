"Czarny telefon 2" - kolejny zwiastun kontynuacji hitu grozy od Blumhouse 0

Universal Pictures i Blumhouse opublikowały nowy zwiastun filmu Czarny telefon 2. Jest to sequel jednego z największych horrorowych sukcesów 2022 roku. Kolejna zapowiedź została zaprezentowana fanom z powodu rozpoczęcia sprzedaży biletów na wyczekiwaną kontynuację.

Akcja filmu rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z części pierwszej. Finn (Mason Thames), dziś 17-latek, wciąż zmaga się z traumą po ucieczce przed psychopatycznym porywaczem znanym jako The Grabber. Problem w tym, że zło nie umiera tak łatwo, a Ethan Hawke powraca w swojej najbardziej złowrogiej roli, tym razem jako widmowy prześladowca szukający zemsty.

Na celowniku ducha Grabbera znajdzie się Gwen (Madeleine McGraw), młodsza siostra Finna, która zaczyna odbierać upiorne telefony we śnie i widzieć wizje chłopców prześladowanych w zimowym obozie Alpine Lake. To właśnie tam rodzeństwo trafi podczas śnieżnej burzy, odkrywając mroczne sekrety własnej rodziny i potęgę zła, które po śmierci stało się jeszcze silniejsze.

Za kamerą ponownie stanął Scott Derrickson, który wraz z C. Robertem Cargillem odpowiada także za scenariusz oparty na opowiadaniu Joego Hilla. Producentem pozostaje Jason Blum, a w obsadzie pojawiają się również Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora oraz Jeremy Davies (ponownie jako ojciec rodzeństwa).

Premiera już 17 października.

Oto zwiastun:

Źrodło: Universal Pictures