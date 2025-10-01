"Hazbin Hotel" powraca! Zwiastun 2. sezonu animacji 0

Amazon Prime Video prezentuje oficjalny zwiastun 2. sezonu Hazbin Hotel, wyczekiwanej kolejnej odsłony przebojowego animowanego musicalu dla dorosłych. Zobaczcie materiał i poznajcie datę premiery!

Hazbin Hotel powraca po prawie dwóch latach od premiery pierwszego sezonu. Debiut nowych epizodów zaplanowany został na 29 października. Co tydzień wychodzić mają dwa odcinki, aż do finału 19 listopada. Oznacza to, że na sezon ten składa się osiem epizodów.

Projekt ten po raz pierwszy światło dzienne ujrzał w 2019 roku. Wtedy to zadebiutował z odcinkiem pilotażowym na kanale Youtube VivziePop osiągając fenomenalny wynik oglądalności na poziomie 92 milionów. Studio A24 przejęło go i postanowiło zrealizować serial.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Ten musicalowy serial animowany dla dorosłych to opowieść o realizacji pozornie niemożliwego marzenia księżniczki Piekieł, Charlie, która pragnie odkupić demony i pokojowo załatwić problem przeludnienia jej królestwa. Po corocznej Eksterminacji przeprowadzanej przez Niebo, Charlie otwiera hotel, w nadziei że jego mieszkańcy będą się „wymeldowywać” już jako odkupione dusze.

Po zwycięstwie Charlie nad armią Niebios, hotel rozkwita nowymi mieszkańcami. Chociaż, ku jej przerażeniu, wielu z nich nie jest tam z właściwych powodów. Gdy narasta uraza do Nieba, a grzesznicy zdają sobie sprawę, że mogą walczyć. Do gry wchodzi trio władców znane jako The Vees. Podczas gdy Charlie stara się utrzymać cele hotelu i chronić swój publiczny wizerunek, Vees (prowadzeni przez Vox) obmyślają plan przejęcia Nieba, umieszczając się na szczycie. Tymczasem w Niebie aniołowie muszą uporać się z konsekwencjami odkupienia Sir Pentiousa i swoim udziałem w poprzednich okrucieństwach popełnionych przeciwko Piekłu – czytamy w oficjalnym opisie 2. sezonu Hazbin Hotel.

Twórcą, producentem wykonawczym i reżyserką animacji jest Vivienne Medrano.

Źrodło: Amazon Prime Video