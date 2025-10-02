Październikowe nowości w CANAL+. Te filmy i seriale polecają się na jesienne wieczory przed telewizorem 0
CANAL+ przygotował bardzo ciekawe premiery na październik. Wśród nich propozycje dla miłośników kina akcji, filmów dramatycznych oraz jeden tytuł, który był ważnym graczem w sezonie oscarowym. Wśród październikowych widzowie znajdą również produkcje familijne oraz kontynuacja losów bohaterów znanych z seriali.
HITY MIESIĄCA CANAL+
Konflikt, serial thriller, premiera w serwisie 1.10
Nadmorskie fińskie miasteczko, nieoczekiwany atak podczas świętowania przesilenia letniego, nieznany wróg i okupacja. Ten serial, wyreżyserowany przez oficera rezerwy fińskich sił zbrojnych, dzięki wyjątkowemu realizmowi ujęć, stawia przed widzami wciągającą opowieść o konflikcie zbrojnym i sposobach radzenia sobie w walce o przetrwanie.
Eileen, dramat/kryminał, premiera w serwisie 4.10
Prawdziwe kino noir w wydaniu kobiecym – w rolach głównych zachwycają Anne Hathaway i Thomasin McKenzie. Fabuła przenosi widzów do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie Eileen, młoda pracownica zakładu poprawczego dla chłopców, spotyka nową współpracownicę Rebeccę, która burzy jej dotychczas poukładane i monotonne życie. Między dwiema kobietami rodzi się intensywna relacja, która z czasem przybiera niebezpieczny obrót. Scenariusz powstał w oparciu o powieść głośnej pisarki Otessy Mosfegh.
The Dead Don't Hurt, western, premiera w serwisie 11.10
Viggo Mortensen powraca na ekran w filmie, który nie tylko wyreżyserował, lecz również wcielił się w nim w główną postać. U boku Vicky Krieps, grającą jego żonę, Vivianne, kreuje rzeczywistość Nevady okresu wojny secesyjnej i problemów, z jakimi spotykała się wtedy ludność Stanów Zjednoczonych. Film balansuje na granicy westernu i dramatu romantycznego, a świetne główne role i ciekawe sploty wydarzeń przyciągają uwagę widzów od pierwszych minut.
Emilia Pérez, musical, premiera w serwisie 18.10
Budząca respekt przywódczyni kartelu, Emilia (Karla Sofía Gascón), wciąga do swojej intrygi Ritę (Zoe Saldaña) – prawniczkę bez większych perspektyw zawodowych. Rita ma pomóc jej upozorować śmierć, co otworzy Emilii drogę do rozpoczęcia życia od nowa, w zgodzie z jej autentyczną tożsamością. Ten nagrodzony dwoma Oscarami film Jacquesa Audiarda to mistrzowskie kino ze świetnymi rolami kobiecymi, które warto wpisać na swoją jesienną listę must see.
Guns Up. Nie zadzieraj z rodziną, komedia akcji, premiera w serwisie 25.10
Były policjant, który w tajemnicy prowadzi podwójne życie, pracując dla lokalnej mafii, musi zmierzyć się z realnym zagrożeniem. Podczas ostatniego zlecenia sprawy obierają zły kierunek, a jego rodzina znajduje się w niebezpieczeństwie. Ray ma tylko jedną noc, by zadbać o najbliższych, a jednocześnie nie wyjawić swojej tajemnicy przed dziećmi. Rozpoczyna się walka z czasem, którą śledzi się z ogromnym zaangażowaniem.
The Walking Dead: The Ones Who Live, serial horror/akcja, premiera w serwisie 27.10
Historia miłości Ricka (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira), znanych z kultowej już serii The Walking Dead, powraca w formie miniserialu. Para po latach rozłąki próbuje odnaleźć się i dotrzeć do domu, lecz świat ogarnięty apokalipsą żywych trupów nie sprzyja happy endom. Seria to pogłębione relacje i tematy poruszone w The Walking Dead, jak również powrót do wątków, które czekały na swoje wyjaśnienie.
Rytuał, horror, premiera w serwisie 31.10
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami egzorcyzmów Emmy Schmidt, które odbyły się w 1928 roku w stanie Iowa. Podczas rytuału kobieta przemawiała w kilku językach, między innymi po łacinie, niemiecku i aramejsku. Dwóch zakonników: doświadczony ojciec Riesinger oraz młody, pełen wątpliwości ojciec Steiger muszą stawić czoła nie tylko mrocznym siłom, które opętały Emmę, lecz także własnym słabościom. Napięcie narasta z każdą sceną, a Al Pacino w roli kapucyńskiego egzorcysty nadaje historii niezwykłej autentyczności.
FILMY
Przeklęta woda, horror, premiera w serwisie 4.10
Były zawodowy baseballista Ray Waller wraz z rodziną wprowadza się do nowego domu, wierząc, że basen w ogrodzie pomoże mu w rehabilitacji po diagnozie stwardnienia rozsianego. Początkowo woda wydaje się mieć niezwykłe, niemal lecznicze właściwości, jednak szybko okazuje się, że kryje w sobie mroczną tajemnicę.
Kayara Niepokonana, animacja, premiera w serwisie 5.10
Kayara, młoda Inkanka, marzy o tym, by dołączyć do elitarnej grupy posłańców imperium – Chasquis, zarezerwowanej wyłącznie dla mężczyzn. Przebrana za chłopca staje do Wyścigu Posłańców, by udowodnić swoją wartość, a także ocalić rodzinę i dziedzictwo. Film łączy wartką akcję z uniwersalnym przesłaniem o odwadze i równości, jednocześnie ukazując bogactwo kultury Inków.
Utrata równowagi, dramat, premiera w serwisie 7.10
Maja (Nel Kaczmarek), studentka aktorstwa, zaczyna wątpić w swoje umiejętności i rozważa porzucenie marzeń o scenie na rzecz stabilnej pracy w marketingu. Jej los jednak odmienia się, gdy spotyka Jacka (Tomasz Schuchardt) – charyzmatycznego reżysera, znanego z kontrowersyjnych metod pracy. Ich intensywna relacja staje się dla Mai emocjonalnym sprawdzianem, zmuszając ją do zmierzenia się z własnymi lękami i wytyczenia granic. Film ukazuje mechanizmy manipulacji w świecie sztuki, potęgę pasji oraz cenę, jaką trzeba zapłacić za pragnienie sukcesu. Obraz został wyróżniony na Festiwalu Filmowym w Gdyni w kategorii najlepszy debiut reżyserski lub drugi film.
Namierzony, film akcji, premiera w serwisie 9.10
Kiedy Guy, genialny naukowiec, opracowuje rewolucyjną technologię, która może realnie wpłynąć na standard życia w krajach Trzeciego Świata, jego życie zmienia się w koszmar. Zatrudniająca go firma chce odebrać mu efekty jego pracy, więc mężczyzna zmuszony jest do ucieczki do Europy. Film łączy w sobie elementy survivalu z klasycznym kinem akcji, które wciąga i trzyma w napięciu do samego końca.
Kung Fu Panda 4, animacja, premiera w serwisie 12.10
Po, Smoczy Wojownik, po wielu niebezpiecznych przygodach, ma wreszcie zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Okazuje się jednak, że z pozoru dobra propozycja, nie jest tak łatwa do przyjęcia. Po musi znaleźć swojego następcę, wyszkolić go oraz dowiedzieć się, jak przejąć nowe obowiązki. W poszukiwaniu rozwiązań wyrusza więc do tętniącego życiem miasta, gdzie spotyka sprytną lisicę Zhen. Razem stawiają czoła Kameleonowi – złowrogiej czarodziejce, która potrafi przywoływać moce dawnych mistrzów kung-fu.
Ludzie, dramat wojenny, premiera w serwisie 14.10
Wojna w Ukrainie przedstawiona z perspektywy kobiet. Ich losy splatają się w symboliczną opowieść o tym, co konflikt polityczny może zrobić ze społeczeństwem. To również historia o nieoczekiwanym heroizmie, do którego zmusza ludzi wojna. Obraz ukazuje grozę rosyjskiej inwazji i zniszczenia, widziany oczami Ukrainek, które w obliczu zagrożenia muszą podjąć działania, by ocalić siebie i swoich najbliższych.
Gniew ojca, thriller akcji, premiera w serwisie 16.10
To thriller, w którym traumy, wielka rozpacz po stracie dziecka i chęć zemsty przeplatają się w labiryncie pełnym emocji. Caleb porywa chłopca, którego obwinia o spowodowanie śmierci swojego syna. Ich śladem rusza wpływowy polityk, będący jednocześnie ojcem dziecka, który nie cofnie się przed niczym, by je odzyskać i doprowadzić Cabela przed oblicze sprawiedliwości.
Lany poniedziałek, dramat, premiera w serwisie 21.10
Zagubienie okresu dojrzewania, trauma i lęk. W poszukiwaniu oparcia, Klara zbliża się do nowej przyjaciółki, tak różnej od innych nastolatków w mieście. Razem spróbują zmierzyć się z jej bolesną historią, by odnaleźć nadzieję i szansę na nowy początek. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek rok wcześniej? Kim był zamaskowany mężczyzna, który ją skrzywdził? Jak po takim doświadczeniu odnaleźć sens i radość życia?
Siedem zasłon, dramat psychologiczny, premiera w serwisie 28.10
Film podejmuje temat pamięci oraz cienkiej granicy między rzeczywistością a sceną. Atom Egoyan ponownie współpracował z kompozytorem Mychaelem Danną, który stworzył muzykę inspirowaną operą Richarda Straussa. Przedstawiając na ekranie konfrontację młodej reżyserki teatralnej Jeanine z tłumionymi wspomnieniami i traumami z przeszłości, reżyser ukazuje, że sztuka może być terapią, a na pewno stać się jej punktem wyjścia.
