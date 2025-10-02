Jacob Elordi przymierzany do roli Jamesa Bonda? 0

28-letni Jacob Elordi, według portalu "World of Reel", jest po cichu forsowany przez Amazon jako kandydat do roli nowego Jamesa Bonda.

Wczytywanie...

Co prawda na ten moment nie ma żadnej oficjalnej oferty, a casting do agenta 007 wciąż wydaje się odległą perspektywą, źródła wskazują, że nazwisko australijskiego aktora pojawia się coraz częściej w dyskusjach. W sprawie decyzję będzie miał również Denis Villeneuve, czyli reżyser nadchodzącego Bonda. Na ten moment nie ma sygnałów, aby sprzeciwiał się kandydaturze Elordiego. Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną jednak dopiero za około rok, kiedy Villeneuve zakończy pracę nad Diuną: Częścią trzecią.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że tradycyjnie Bondem bywał Brytyjczyk. Mimo to Elordi, jako Australijczyk i obywatel Wspólnoty Narodów, nie jest całkowicie poza grą. Warto przypomnieć, że George Lazenby, również pochodził z Australii i wcielił się w agenta 007 w W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. Sam Worthington był z kolei jednym z finalistów castingu do Casino Royale, gdzie ostatecznie zwyciężył Daniel Craig.

Jacob Elordi nie jest jedynym nazwiskiem przewijającym się w kontekście roli 007. Obok niego wymieniani byli m.in. Tom Holland, Harris Dickinson czy Jonathan Bailey. Co ciekawe, jeszcze niedawno raporty przekreślały wszystkie dotychczasowe plotki castingowe, zaznaczając, że prawdziwa selekcja rozpocznie się dopiero w 2026 roku.

Nowy Bond ma być tworzony na podstawie scenariusza autorstwa Stevena Knighta (Peaky Blinders), a premierę przewiduje się na 2028 rok.

Źrodło: World of Reel