Tim Allen uchyla rąbka tajemnicy – co czeka nas w "Toy Story 5"?

Tim Allen, znany wszystkim fanom jako głos Buzza Astrala, podzielił się nowymi informacjami na temat nadchodzącej animacji Toy Story 5.

Aktor pojawił się w programie Live with Kelly and Mark, gdzie zdradził, że tym razem w centrum fabuły znajdzie się kultowa kowbojka Jessie, dubbingowana przez Joan Cusack.

To świetna historia. Mogę zdradzić tylko trochę. To opowieść o Jessie. Tom [Hanks] i ja musimy się ponownie spotkać, a do tego pojawia się coś zabawnego – mnóstwo Buzzów! Jest ku temu powód, a ja sam mam tam aż 100 wersji siebie w osobnym wątku fabularnym. Bawię się tym świetnie wyjawił Allen

Aktor przyznał też, że początkowo miał mieszane uczucia wobec kolejnej części po premierze Toy Story 4 w 2019 roku. Ostatecznie jednak do powrotu przekonał go sam Bob Iger, szef Disneya.

Zastanawiasz się, czy cztery części to nie za dużo. A co z piątą? Według plotek scenarzysta, który podjął się pracy, napisał jedną z najlepszych odsłon serii i powiedział: Jeśli nie zrobię tego dobrze, nie zrobię tego wcale. To może być naprawdę ciekawy sposób na ponowne spotkanie bohaterów

dodał Allen

O czym będzie Toy Story 5?

Oficjalny opis filmu brzmi:

Zabawki wracają w Disney i Pixar’s Toy Story 5, a tym razem to Toy spotyka Tech. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy staną przed zupełnie nowym zagrożeniem dla zabawy.

Premiera filmu została zaplanowana na 19 czerwca 2026 roku. Choć pojawiają się pogłoski o kolejnych częściach, Disney i Pixar nie potwierdzili jeszcze żadnych planów poza piątym filmem. Pete Docter, dyrektor kreatywny Pixara, podkreślił jednak, że studio zamierza utrzymywać równowagę między oryginalnymi produkcjami a sequelami.

