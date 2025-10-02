Showtime żegna się z kultowym serialem – 8. sezon będzie ostatni 0

Cztery miesiące po ogłoszeniu przedłużenia serialu The Chi, Showtime oficjalnie potwierdził, że popularny dramat zakończy się wraz z nadchodzącym 8. sezonem.

Produkcja stworzona przez Lenę Waithe zapisze się w historii jako drugi najdłużej emitowany serial stacji, obok takich hitów jak Dexter, Homeland czy Trawka, które również trwały osiem sezonów.

W swoim oświadczeniu Lena Waithe podkreśliła, że decyzja o zakończeniu The Chi była wyborem zespołu kreatywnego, a finał ma dostarczyć widzom satysfakcjonujące zwieńczenie historii.

Kiedy tworzyłam The Chi, nie chodziło tylko o serial telewizyjny — chodziło o to, by opowiadać nasze historie z prawdą, troską, niuansem i złożonością. Chodziło o pokazanie duszy South Side — piękna, bólu, hartu ducha i magii, która kryje się w każdym bloku i każdej rodzinie. Po długich przemyśleniach podjęliśmy decyzję, że sezon ósmy będzie ostatnim. Wiem, że dla dobra naszych bohaterów i fabuły to właściwe rozwiązanie. Zobowiązuję się, że dostarczymy finał, na jaki zasługuje nasza rodzina The Chi – napisała Waithe.

Twórczyni dodała też, że prowadzenie najdłużej emitowanego czarnoskórego dramatu na płatnej telewizji i platformach streamingowych było dla niej ogromnym zaszczytem.

To był zaszczyt mojego życia – stworzyć platformę dla artystów, by mogli zabłysnąć, zarówno przed kamerą, jak i za nią. Prowadzenie najdłużej emitowanego czarnego dramatu na telewizji premium to ogromny honor, którego nie biorę za pewnik. Jestem wdzięczna każdej osobie, która pomogła zbudować ten świat – naszym scenarzystom, aktorom i ekipie, która dała tak wiele z siebie, by ta produkcja była tym, czym jest. A co dalej? Nadal chcę opowiadać historie, budować społeczność i tworzyć przestrzeń, w której wszyscy będziemy widziani – podsumowała.

O czym jest The Chi?

Serial to współczesna historia o dorastaniu opowiadająca o grupie mieszkańców Chicago, których losy splatają się przez przypadek, a następnie łączą dzięki potrzebie więzi i odkupienia. Produkcja od początku była chwalona za autentyczność, emocjonalną głębię i silne społeczne przesłanie.

W obsadzie znaleźli się m.in. Jacob Latimore, Lynn Whitfield, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael V. Epps, Birgundi Baker, Luke James, Kadeem Hardison, Chris Lee, Brett Gray, Rotimi, Jackie Long, Charmin Lee, Jill Marie Jones i Daniel J. Watts.

Źrodło: ComingSoon