Nowe szczegóły o "Mister Miracle" – Darkseid i New Gods pojawią się w animowanym serialu DC

DC Studios i Warner Bros. Animation pracują nad nowym, serialem animowanym Mister Miracle, opartym na 12-zeszytowej serii komiksowej Toma Kinga i Mitcha Geradsa. Produkcja została ogłoszona w czerwcu 2025 roku, ale wciąż nie ma daty premiery. Nie wiadomo także, czy akcja serialu będzie osadzona w nowym DCU Jamesa Gunna, czy w osobnym uniwersum.

Według doniesień, trwają właśnie castingi do serii. Potwierdzono, że w produkcji pojawi się nie tylko Darkseid, ale również inne kluczowe postaci ze świata New Gods – Highfather, Lightray, Orion oraz Funky Flashman.

Opis ujawnia kilka ciekawych szczegółów o bohaterach i ich roli w fabule:

Darkseid – ukazany jako fizyczna manifestacja wszelkiego zła we wszechświecie. Choć mówi w przesadny, teatralny sposób, równoważy to spokojem i pewnością siebie.

Funky Flashman – narrator w wybranych scenach, jawnie inspirowany Stanem Lee. Przedstawiany jako „sprzedawca cudownych eliksirów”, doskonale posługujący się słowem i manipulacją.

Lightray – wychowany razem z Orionem, lojalny wobec niego i Highfathera. Uważa się za lepszego od Scotta i Bardy, pogardzając misjami, które zleca mu przywódca Nowego Genesis.

Highfather – wszechwiedzący lider New Genesis, mający problem z nawiązywaniem więzi z innymi Nowymi Bogami, szczególnie ze Scottem. Scott od dzieciństwa nosi do niego urazę za decyzję o oddaniu go Darkseidowi.

Orion – syn Darkseida, wychowany przez Highfathera. Choć stara się tłumić gniew i ambicję odziedziczoną po ojcu, to właśnie on ma zostać mentorem Scotta w serialu.

Twórcy projektu

Showrunnerem i producentem wykonawczym Mister Miracle jest Tom King, współtwórca komiksowego pierwowzoru. W produkcję zaangażowani są również James Gunn i Peter Safran, którzy pełnią funkcję producentów wykonawczych.

Źrodło: ComicBook