Od Jedi do pogromczyni zombie – Daisy Ridley w klimatycznym teaserze "We Bury the Dead"

Dystrybutor Vertical opublikował pierwszy teaser zapowiadający postapokaliptyczny thriller We Bury the Dead, w którym główną rolę gra gwiazda Star Wars Daisy Ridley. Film trafi do kin 2 stycznia 2026 roku.

Według oficjalnego opisu, akcja rozgrywa się po katastrofalnym eksperymencie amerykańskiego wojska, który doprowadził do masowych ofiar w Tasmanii. Ava (Ridley) dołącza do jednostki zajmującej się odzyskiwaniem ciał, by pomóc w identyfikacji zmarłych i odnaleźć swojego męża na południu wyspy. Wkrótce jednak odkrywa, że część ofiar katastrofy powróciła do życia…

Obsada i twórcy

Za scenariusz i reżyserię odpowiada australijski filmowiec Zak Hilditch. Obok Daisy Ridley w filmie wystąpią także:

Brenton Thwaites, Mark Coles Smith, Matt Whelan, Chloe Hurst i Kym Jackson.

Producentami są Kelvin Munro, Grant Sputore, Ross M. Dinerstein, Joshua Harris i Mark Fasano. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Nathan Klingher, Ford Corbett, D.J. Jiang, Nicholas Erickson i Lee Broda.

Źrodło: ComingSoon