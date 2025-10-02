Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Paper" - mockument twórców kultowego "The Office" już od 14 listopada tylko w SkyShowtime 0

Znamy już datę premiery długo wyczekiwanego serialu komediowego The Paper. Ten dziennikarski mockument będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 14 listopada. Wtedy do serwisu trafią pierwsze trzy odcinki serialu. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.

Wczytywanie...

Twórcy nagrodzonego Emmy® amerykańskiego serialu The Office powracają z nowym projektem. Tym razem fikcyjna ekipa filmowa, która w The Office podglądała życie pracowników biura Dunder Mifflin, przenosi się do redakcji lokalnej gazety ze Środkowego Zachodu. Kamera śledzi wydawcę, który stara się przywrócić jej dawną świetność.

The Paper – serial, który jeszcze przed premierą doczekał się zamówienia na drugi sezon – może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W rolach głównych na ekranie pojawiają się m.in. Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore i Chelsea Frei. W serialu zagrali także wybitni aktorzy komediowi: Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key i Oscar Nuñez. Gościnnie wystąpili: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson i Nancy Lenehan.

Za serial odpowiadają Greg Daniels – twórca, autor scenariusza i producent wykonawczy, działający z ramienia swojej firmy Deedle-Dee, oraz Michael Koman. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman i Banijay Americas (wcześniej Reveille). Serial został wyprodukowany przez Universal Television, należący do Universal Studio Group. Dystrybutorem produkcji jest NBCUniversal Global TV Distribution.

Fani tego gatunku znajdą w SkyShowtime wszystkie dziewięć sezonów amerykańskiego serialu The Office, a także trzy sezony polskiego serialu The Office PL.

Źrodło: SkyShowtime